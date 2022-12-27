Порошенко потерял половину состояния и статус миллиардера

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины, владелец концерна Roshen Петр Порошенко в 2022 году стал беднее в два раза, следует из данных журнала Forbes.

Так в феврале состояние шоколадного магната оценивалось в 1,6 млрд долларов. К декабрю же Порошенко уже потерял больше половины состояния и статус миллиардера. В конце 2022 года активы украинского политика оцениваются в 730 млн долларов.

Примечательно, что после начала российской спецоперации беднее стал не только Порошенко, но и многие другие украинские олигархи. Так, с февраля по декабрь 2022 года состояние 20 богатейших людей Украины сократилось более, чем на 20 млрд долларов, подсчитали аналитики Forbes.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине декабря 2022 года основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes. Он уступил первенство в списке богачей Real Time Billionaires владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно.