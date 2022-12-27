Психолог объяснил желание "жаловаться в соцсетях": Пора к врачу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский объяснил россиянам, почему все больше людей в современном мире люди "обнажают" свои эмоции в социальных сетях.

По его мнению, посты в интернете об эмоциональных переживаниях появляются с целью получения сочувствия. Сейчас такое явление получило название сэдфишинг. Об этом пишет Газета.Ru.

- Ярким примером использования сэдфишинга служат звезды, которые играют на чувствах подписчиков. Часто они рассказывают душераздирающие истории или делятся тайнами, у людей это вызывает ажиотаж, и число подписчиков растет, - объяснил эксперт.

Самбурский также добавил, что рассказы о проблемах, переживаниях, любовных драмах вызывают живой интерес публики. Однако возникает опасность, предупреждает он. Прежде всего стоит понимать, что не всегда подобные откровения приносят желаемый результат. Порой, вместо сочувствия можно натолкнуться на злость, оскорбления и обвинения.

Он добавляет, что особенно опасен сэдфишинг для детей и подростков - есть риск вместе сочувствия и понимания получить критику и травлю, которая в подобных ситуациях легко травмирует.

- Основная проблема заключается в том, что в потоке многочисленного сэдфишинга можно пропустить настоящие SOS-сигналы от родных, друзей и близких. Граница между искренностью и желанием нарочито привлечь к себе внимание размыта, - уточняет психолог.

По его словам, действительно стоит насторожиться если полный боли текст в соцсетях опубликовал человек ранее в этом незамеченный.

- В большинстве своем, это сигнал, что ему действительно нужна помощь, - говорит Самбурский.

При этом он напомнил, что часто сэдфишинг используют в качестве манипуляции привлечь к себе как можно больше внимания и тем самым завести больше социальных контактов.

- Это является фактором, который говорит о необходимости обратиться за психологической помощью, - пояснил он.

Ранее "Известия" писали, что люди всё больше времени стали проводить в соцсетях. По словам психолога Михаила Хорса, определить зависимость позволяет четкий признак - дискомфортное состояние без объекта, либо без действия. Например, если человеку всё время хочется залезть в соцсети и мессенджеры, он отвлекается от других дел и вместо того, чтобы делать то, что запланировал, сидит и крутит ленту.