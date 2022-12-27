Путин и Пашинян обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

Никол Пашинян и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Армении Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге. Лидеры продолжили обсуждать тему урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

"Главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - заявил Владимир Путин.

Он также обратил внимание на позитивные показатели экономических отношений Москвы и Еревана. Так, товарооборот с января по октябрь текущего года превысил на 73% прошлогодние показатели.

Напомним, Владимир Путин и Никол Пашинян также разговаривали по телефону 12 декабря. Особое внимание политики уделили вопросу обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин 24 декабря 2022 года провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и поздравил его с днем рождения. Главы государств затронули также тему трехсторонних соглашений Москвы, Баку и Еревана по поводу обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана.