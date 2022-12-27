CEBR: Китай станет крупнейшей экономикой на шесть лет позже из-за локдаунов и "торговой войны" с Западом

Китай выйдет на первое место по объемам ВВП в 2036 году, полагают аналитики CEBR Фото: REUTERS

Китай станет крупнейшей мировой экономикой, выйдя на первое место по объемам ВВП, в 2036 году, а не в 2030, как планировалось ранее. К такому выводу пришли аналитики в опубликованном отчете британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

"Последствия экономической войны между Китаем и Западом будут гораздо более серьезными, чем то, что мы видели после начала военных действий между Россией и Украиной. Почти наверняка будет довольно резкая мировая рецессия и возобновление роста инфляции. Но ущерб Китаю будет во много раз больше, и это вполне может подорвать курс на мировое лидерство в экономике", - полагают эксперты.

В 2021 году аналитики CEBR прогнозировали, что экономика Китая превзойдет американскую уже в 2030 году, но последствия китайских локдаунов и "торговая война" с западными странами отложили экономический прорыв еще на шесть лет. При этом, в случае осуществления попытки захвата Пекином остров Тайвань, сроки выхода Китая на мировое лидерство отодвинутся из-за последующих санкций Запада.

Аналитики CEBR пророчат в 2023 году глобальную экономическую рецессию из-за повышения ключевых ставок центральными банками (ЦБ) разных стран, сдерживающими растущую инфляцию.

"Битва с инфляцией еще не выиграна. Мы ожидаем, что в 2023 году ЦБ будут придерживаться нынешнего курса (высоких ключевых ставок), несмотря на экономические издержки. Цена снижения инфляции до более комфортного уровня — худшие перспективы роста на несколько лет вперед", — указали в CEBR.

К 2037 году аналитики прогнозирует удвоенный рост мирового ВВП, преимущественно в развивающихся стран. В результате к середине следующей декады на страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться до трети мирового производства, а доля Европы сократится до уровня менее 20%.

Тем временем в Центробанке РФ полагают, что экономика России стабилизируется на траектории устойчивого роста к 2024 году. По его оценке, в 2025 году экономические показатели государства вернутся к уровню 2021-го.