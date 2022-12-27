Военный эксперт Кнутов допустил отставку главкома ВСУ Залужного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы отправить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в отставку.

По его предположению, сейчас украинский политик ждет только подходящего повода для этого. Об этом сообщает "Пятый канал".

Причина "нелюбви" главы государства к Залужному, как считает эксперт, заключается в том, что на Западе Залужного позиционируют как наиболее вероятного преемника Зеленского на посту президента страны.

Что касается возможного повода для отставки Залужного, по мнению эксперта, им может стать ситуация, которая складывается сейчас на донецком и южно-донецком направлениях. Речь идет о боях за Артемовск, где украинская армия несет большие потери.

- В случае, если будут оставлены Артемовск, Соледар и начнет в целом рушиться линия от Северска до Угледара, у Зеленского появится вполне реальное основание, чтобы отправить Залужного в отставку, - заявляет Кнутов.

Накануне Life.ru писал, что на Западе Зеленскому готовят замену - в течение последних месяцев с небольшими перерывами медиа Европы и Америки накачивают фигуру главкома ВСУ Валерия Залужного необходимым пиаром победителя и запасного игрока в киевском кейсе.