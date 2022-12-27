В Тюмени мужчина и две дамы «раздели» нарядную уличную елку

В Тюмени местные жители "раздели" новогоднюю елку. Фото: pexels.com

В Тюмени неизвестные сняли игрушки с украшенной перед Новым годом елки. Вечером к елке, установленной во дворе одного из домов, подъехала черная «Лада приора», из которой вышли мужчина и две женщины.

За несколько минут они сняли игрушки, уложили пакеты в багажник и уехали. В этот момент мимо проезжали автомобили, проходили люди, но их присутствие никого не смутило. Впрочем, никто и не пытался остановить «Гринчей — похитителей рождества» (так их назвали в комментариях тюменцы).

- Вот эти граждане обчистили елку в Новоантипино, — передает слова автор видеоролика «Нашгород».

В комментариях под опубликованным в социальных сетях постом тюменцы предположили, что у людей просто нет денег на новогодние игрушки. «Зато есть деньги на машину», - отвечают им другие.

Впрочем, автор одного из комментариев утверждает, что все было как раз наоборот.

- Автор пусть выложит видео без обрезки, как «Приора» подъехала, люди достали из машины пакеты с игрушками, чтобы повесить, потом передумали и уехали. Народ, не пишите чушь, пожалуйста! - пишет Дэво М.

Почему приехавшие «передумали» наряжать елку пользователь не сообщает.