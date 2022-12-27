Сергей Шойгу провел итоговое совещание с руководящим составом Вооруженных Сил России

27 декабря 2022 года в Национальном центре управления обороной РФ под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил России.

«На расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием президента России Владимира Путина были подведены итоги уходящего 2022 года и поставлены перед Министерством обороны РФ задачи на ближайшее время», - сообщил Шойгу, начиная совещание.

Шойгу заслушал доклады руководящего состава ВС России об итогах деятельности войск в 2022 году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Он отметил, что в соответствии с поручениями Президента России в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных Сил РФ и повышение их боевых возможностей.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года Владимир Путин выступил с объемной речью на итоговой коллегии Минобороны. Как сообщал Дмитрий Песков, в ходе мероприятия руководитель Минобороны России Сергей Шойгу зачитает доклад, после которого верховный главнокомандующий сделает заключительные ремарки. Песков подчеркивал, что будет важное выступление президента, достаточно объемное.

В своем выступлении на заседании коллегии президент России Владимир Путин заявил, что Россия борется с фашизмом, а Украина - нет. Он добавил, что ситуация на Украине является трагедией, и отметил, что ранее никакие действия российской стороны по выстраиванию отношений с Украиной, не были эффективны и не достигали своей цели.