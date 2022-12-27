Центробанк допускает, что рубль сменит доллар в расчетах по экспортным контрактам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль может сменить доллар в расчетах по внешнеторговым контрактам, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Поскольку рубль будет обладать высокой степенью ценовой стабильности, то рубль в будущем будет все более привлекательным средством для международных расчетов и как валюта контракта», – заявил он в интервью РБК.

Как отметил замглавы Центробанка, ценообразование в большинстве внешнеэкономических контрактов исторически производилось главным образом в долларе и евро, поскольку эти валюты в течение 30-40 лет обладали очень высокой степенью ценовой стабильности. В этом году ситуация изменилась, так как инфляция в большинстве стран значительно ускорилась, подчеркнул Заботкин.

По словам зампреда ЦБ, регулятор намерен приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4% и удержание ее на этом уровне. В этих условиях рубль должен демонстрировать большую ценовую стабильность и будет привлекательным для расчетов по экспортным контрактам, объяснил он.

Ранее стало известно, что власти России изучают возможность отвязать доллар от расчетов цен во внешней торговле с дружественными странами.

Как писал сайт KP.RU, Россия и Китай работают над созданием системы взаимных расчетов без использования международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.