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НовостиПолитика27 декабря 2022 11:19

Путин позвонил девочке из Запорожской области

Открытку школьницы президент России выбрал на “Елке желаний”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 декабря, после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой российский лидер выбрал на "Елке желаний".

Восьмилетняя школьница в своей открытке рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза.

Напомним, благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Ранее сайт KP.RU писал, что 22 декабря Владимир Путин всего себя посвятил детям. Сначала президент приехал в Манеж на выставку молодежных проектов, а потом поучаствовал в акции "Елка желаний".

Также ранее Владимир Путин исполнил мечту 13-летней школьницы из Ставрополья. Девочка Таня хотела побывать в Мариинском театре. После похода на представление президент поговорил со школьницей и пригласил ее вместе с мамой в Москву на ледовое представление “Лебединое озеро”.

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