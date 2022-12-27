Работа в праздники оплачивается в двойном размере, если взамен не берутся выходные в рабочие дни Фото: Евгения ГУСЕВА

Россиянам, которые трудятся в новогодние праздники, положена дополнительная надбавка к зарплате. Об этом напомнили в телеграм-канале Роструда во вторник, 27 декабря.

В министерстве отметили, что за работу с 1 по 8 января 2023 года сотрудникам должна быть установлена двойная оплата. В зависимости от формы сотрудничества, удваивается оклад, тарифная ставка либо сдельные расценки.

Исключением из правила являются случаи, когда по желанию работника он получает дополнительный выходной взамен отработанного в праздник дня. Тогда никаких надбавок за выход на работу в праздничный день не положено.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минтруд напомнил, сколько продлятся новогодние праздники в России в 2023 году. С учетом того факта, что 31 декабря выпал на выходной, то россияне будут отдыхать в общей сложности девять дней – до 8 января включительно.