Старые версии приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" перестали запускаться на Android

Для продолжения работы приложение "Госуслуги" следует обновить Фото: Shutterstock

Старые версии мобильных приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" перестали запускаться на смартфонах с операционной системой Android с 27 декабря 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

Чтобы продолжить использование приложений, их достаточно обновить. Тем, у кого включена функция автообновления, ничего делать не нужно – приложение скачивает последнюю версию самостоятельно.

Остальным необходимо войти в магазин приложений (например, Google Play или RuStore), найти там "Госуслуги" и нажать иконку "обновить".

В ведомстве добавили, что обновление необходимо для обеспечения безопасности передаваемых через приложение данных.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий рассылку налоговых уведомлений россиянам через портал Госуслуг. Инициатива дает возможность по желанию налогоплательщиков заменять почтовую рассылку на уведомления в личном кабинете на Госуслугах.

Также законопроект предусматривает дублирование на этом ресурсе высылаемых по почте уведомлений с 1 января 2022 года. Если документы составляют налоговую тайну, то на это потребуется согласие получателя.