Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Читатели китайского сайта "Гуанча" осудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия будет допущена до обсуждаемого "мирного саммита" только после международного трибунала.

Пользователи предположили, что украинский политик сошел с ума, а его предложение является глупой шуткой.

"России следует пойти под трибунал до начала мирных переговоров? Кулеба совсем с ума сошел?" - задался вопросом guan_15838176352522.

"Это просто шутка какая-то... как Россия может не присутствовать на этом "мирном саммите"?" - подчеркнул Сяо Бай Сяо Бай.

Ранее читатели “Гуанча” усомнились в психическом здоровье Генсека НАТО Столтенберга после его оговорки про Украину. Йенс Столтенберг заявил, что “никто не должен поддерживать Киев”. Ряд комментаторов посчитали, что генсек альянса страдает от психического расстройства, а другие сделали вывод, что Столтенберг высказал свое настоящее мнение.

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