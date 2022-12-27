Вице-премьер Белоусов уверен, что новые ограничения на отток капитала из России не нужны

Андрей Белоусов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В России не требуется введение дополнительных ограничений с целью предотвращения оттока капитала. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 27 декабря 2022 года.

По его словам, вполне достаточным стимулом не выводить деньги за рубеж являются антироссийские санкции Запада, на фоне которых бизнес рассматривает инвестиции вне страны как потенциально опасные.

"Все ограничения ввели за нас наши западные партнеры: дополнительные ограничения просто контрпродуктивны, они не нужны", - констатировал Белоусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Белоусов выразил мнение, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики России, теперь необходимо компенсировать доходы экспортеров, чему будет способствовать курс в 70-80 рублей за доллар.

Напомним, экономика России должна стабилизироваться на траектории устойчивого роста к 2024 году. Соответствующий прогноз озвучил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

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