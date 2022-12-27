Российские волонтеры собрали миллион рублей на гуманитарную помощь для Луганского детского дома и приюта для собак

Волонтеры со всей страны присоединяются к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, перезапущенной в сентябре 2022 года.

Сейчас к сбору необходимого подключаются целые организации и общественные движения. На этот раз список историй добрых дел пополнили волонтёры-экологи из организации "Делай!". Они доставили гуманитарную помощь в Луганский детский дом и приют для собак.

По словам организаторов, необходимые денежные средства удалось собрать благодаря акции по сбору макулатуры "Миллион – Родине!", которая прошла с 15 сентября по 1 декабря 2022 года. За это время активисты сдали на переработку 500 тонн макулатуры, а представители бизнеса отправили 73 000 тонн вторсырья. Всего в результате сдачи макулатуры удалось собрать один миллион рублей. Большая часть суммы ушла на закупку техники, мебели, спортинвентаря для Луганского детского дома, а оставшуюся сумму волонтеры направили на поддержку приюта для животных "Дай лапу".

- Мы вместе с другими волонтёрами-экологами подвели итоги акции "Миллион – Родине!". В рамках этой акции был собран миллион рублей, который пошёл на добрые дела, - рассказал KP.RU PR-директор организации Дмитрий Бойко.

Ранее сообщалось, что волонтёры из организации "Делай!" передали луганскому приюту для собак "Дай лапу" более 100 кг кормов.

Напомним, Общероссийский проект #МЫВМЕСТЕ является добровольческим движением, который помогает гражданам в кризисных ситуациях. Волонтеры оказывают помощь всем, кто в этом нуждается: многодетным семьям, жителям на самоизоляции, одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и многим другим.