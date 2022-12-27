Вице-премьер Белоусов заявил, что у России достаточно рычагов для решения задач Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мобилизационную экономику создавать сейчас смысла нет, у властей есть достаточно рычагов для решения задач, которые ставит президент и жизнь, об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать», - заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что у нас есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили президент и сама жизнь.

Вице-премьер уточнил, что «у нас - это у правительства и в стране».

Как писал сайт KP.RU, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики России, теперь необходимо компенсировать доходы экспортеров, чему будет способствовать курс в 70-80 рублей за доллар.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин выражал мнение, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро вызвано снижением цен на нефть.

19 ноября 2022 года вице-премьер правительства России Андрей Белоусов на брифинге на саммите АТЭС заявил, что следующие несколько лет будут периодом «идеального шторма» в мировой экономике, а попытки изоляции России ведут лишь к углублению кризиса.

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