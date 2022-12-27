Расходы российского бюджета превысили 30 триллионов рублей в 2022 году

Расходы бюджета России превысят 30 триллионов рублей в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Расходы бюджета России в 2022 году выросли с 29 триллионов до 30 триллионов рублей, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

«Расходы были 29 триллионов рублей, то есть дефицит 0,9% ВВП. Сейчас ожидаем, что будут 30 триллионов рублей с лишним», – сказал глава Минфина в беседе с журналистами.

После начала военной спецоперации на Украине макроэкономические условия изменились, поэтому потребовался большой объем денежных ресурсов, отметил министр. По словам Силуанова, правительства по-прежнему планирует добиваться постепенного снижения дефицита бюджета с 2% ВВП в 2023 году. Также в Минфине ожидают, что дефицит бюджета будет сокращаться до 0,7% ВВП в 2025 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доходы бюджета страны за январь-сентябрь этого года выросли на 10% в годовом выражении, а расходы – на 5,5%.

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