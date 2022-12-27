Волонтеры доставили новогодние елки семьям участников СВО

В штаб #МЫВМЕСТЕ в Надыме поступила необычная заявка: мать одного из мобилизованных жителей города Валентина Ивановна попросила привезти ей елку, которую раньше доставлял сын.

Добровольцы решили исполнить предновогоднее желание матери участника СВО и его маленькой племянницы Софьи. Они облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, привезли елку и создали праздничное настроение семье военного.

В целом в штаб #МЫВМЕСТЕ привезли 162 елки, которые семьи забирают домой, а если такая возможность отсутствует, то их привозят волонтеры.

По счастливому случаю, в момент доставки Валентине Ивановне позвонил ее сын, мужчина обрадовался, что волонтеры исполнили просьбу его матери.

Ранее сообщалось, что “Единая Россия”, “Молодая Гвардия Единой России” и #МЫВМЕСТЕ организовали работу по поддержке участников СВО и их семей. На базе партийного центра открыли пункт сбора помощи.