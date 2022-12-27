Менеджеры и продавцы консультанты оказались самыми востребованными специальностями в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

HeadHunter проанализировал вакансии, которые были доступны на рынке труда в 2023 году. Самым большим спросом пользовались менеджеры по продажам.

На второй строчке оказались продавцы-консультанты, а закрывает тройку лидеров – водители. Эти специальности оказались самыми востребованными.

Позиция менеджера была на пике в 2019-2020 годах и вот, после ослабления пандемии, вернула себе первенство.

В десятку самых популярных покали бухгалтеры, программисты, разработчики, врачи, инженеры, повара, упаковщики и комплектовщики, слесари и сантехники.

Причем профессия бухгалтера проявляет особую стабильность, она уже много лет находится в десятке самых популярных, пишет газета "Известия".

Если говорить про средние зарплаты, составляют в 2022 году 54,8 тыс. рублей.

У высшего менеджмента доход 70,8 тыс. рублей, а специалистам обещают добычи сырья обещают платить от 72,5 тыс. рублей. Если говорить от высоких зарплатах от 200 тысяч рублей и больше, то таких вакансий всего 2% - это сфера продаж, IТ и строительства, пишет Свободная пресса.

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