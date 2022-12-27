Пашинян назвал ситуацию в Лачинском коридоре главным вопросом на переговорах с Путиным Фото: REUTERS

26 и 27 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит СНГ. Там президент России Владимир Путин с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

- Мы с вами вчера начали (обсуждать), еще и удалось втроем поговорить. Главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения и все, что связано с Карабахом, - сказал российский лидер во время переговоров с армянским премьером.

Тем временем, Пашинян выразил благодарность российскому политику за предоставленную возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе. По его словам, сейчас это "главный, самый оперативный вопрос - кризис в Лачинском коридоре".

Как заявлял Пашинян, Лачинский коридор на протяжении 20 дней находится без контроля российской миротворческой группы. Он призвал Путина решить этот вопрос.

Напомним, в пресс-службе Кремля сообщали, что традиционная неформальная встреча состоится по инициативе российского президента. Также отмечалось, что ожидается присутствие Алиева и Пашиняна.

Петербург традиционно становится местом встречи глав государств СНГ. Но в нынешнем году это будет уже второй неформальный саммит. Первый прошел в октябре, когда президент России отмечал свой 70-летний юбилей.