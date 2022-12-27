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НовостиПолитика27 декабря 2022 13:14

Читатели "Гуаньча" обрадовались прогнозам Дмитрия Медведева на 2023 год

Многие комментаторы выразили согласие с прогнозами российского политика
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского сайта "Гуаньча" оценили преогнозы заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на предстоящий год.

Многие комментаторы отметили, что согласны с прогнозами российского политика, но добавили, что для реальной реализации всех приведенных Медведевым условий нужно больше времени.

“Каким бы ни был итоговый результат, он просто потрясающий! Воздействие сопоставимо с ядерной бомбой, и это то, что должно делать в информационной войне с США. Медведев, здорово!" - написал один из пользователей.

"Очень смело… мне нравится!" - отметил другой читатель.

"Эти десять пунктов являются нереалистичными в качестве годового прогноза на 2023, но при расширении на ближайшие 10-20 лет существенная часть станет возможной", - выразил мнение еще один комментатор.

Ранее Дмитрий Медведев предсказал гражданскую войну в США и крушение Евросоюза в 2023 году.

При этом американский предприниматель Илон Маск назвал этот прогноз “эпичным”.

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