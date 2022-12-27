Читатели "Гуаньча" обрадовались прогнозам Дмитрия Медведева на 2023 год

Дмитрий Медведев
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Читатели китайского сайта "Гуаньча" оценили преогнозы заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на предстоящий год.
Многие комментаторы отметили, что согласны с прогнозами российского политика, но добавили, что для реальной реализации всех приведенных Медведевым условий нужно больше времени.
“Каким бы ни был итоговый результат, он просто потрясающий! Воздействие сопоставимо с ядерной бомбой, и это то, что должно делать в информационной войне с США. Медведев, здорово!" - написал один из пользователей.
"Очень смело… мне нравится!" - отметил другой читатель.
"Эти десять пунктов являются нереалистичными в качестве годового прогноза на 2023, но при расширении на ближайшие 10-20 лет существенная часть станет возможной", - выразил мнение еще один комментатор.
Ранее Дмитрий Медведев предсказал гражданскую войну в США и крушение Евросоюза в 2023 году.
При этом американский предприниматель Илон Маск назвал этот прогноз “эпичным”.
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