Песков счел провокационными заявления Совбеза Армении о «принуждении» Еревана вступить в Союзное государство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству выглядят как провокация, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подобные заявления можно считать провокационными. Они не соответствуют действительности», – заявил пресс-секретарь российского президента в ответ на запрос армянского издания NEWS.am.

Как отметил Песков, никто из официальный лиц России ничего подобного не говорил и не передавал армянской стороне.

В сообщении объясняется, что ранее Григорян заявил о принуждении Армении со стороны России присоединиться к Союзному государству. Кроме того, он утверждает, что Москва вынуждает Ереван предоставить Азербайджану коридор через свою суверенную территорию. Секретарь Совбеза республики также назвал закрытие Лачинского коридора элементом давления России на Армению.