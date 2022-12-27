Экс-сенатор Арашуков и его отец приговорены к пожизненному заключению за организацию убийств

Экс-сенатор Арашуков с отцом получили пожизненные сроки Фото: Александр Щербак/ТАСС

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков приговорены к пожизненным срокам заключения по делу об убийствах.

Как передает «КП – Ставрополь», экс-сенатор и его отец – бывший советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» – получили пожизненные сроки за организацию двух заказных убийств, создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения природного газа на территории Ставрополья и Карачаево-Черкессии.

По версии следствия, в начале 2000-х годов Рауль Арашуков создал преступную группировку с целью хищения природного газа в Ставрополье и КЧР. Затем к ней примкнул его сын. Преступное сообщество действовало на протяжении 17 лет.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2019 года экс-сенатора Арашукова задержали в зале Совета Федерации. В тот же день силовики явились на заседание «Газпрома» в Санкт-Петербурге и задержали его отца. По решению суда на время следствия Арашуковых поместили в СИЗО «Лефортово», где они провели без малого четыре года.