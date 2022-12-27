Правительство России проведет проверки по использованию денег для СВО Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны намерено провести проверки по расходованию средств на нужды спецоперации. Об этом сообщает в телеграм-канале кабмина.

В частности, речь идет про средства, которые были выделены на ремонт и производство оружия, военную и специальную технику, закупку горючего и прочее.

- Правительство планирует провести проверки расходования средств на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, - сказано в публикации.

Накануне министр финансов страны Антон Силуанов заявлял, что после начала военной спецоперации на Украине макроэкономические условия изменились, поэтому потребовался большой объем денежных ресурсов.

Ранее в своем обращении президент РФ Владимир Путин подчеркнул: граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих-контрактников. Позже сайт KP.RU рассказывал, сколько сегодня зарабатывают контрактники, которые участвуют в спецоперации.

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