Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 декабря 2022 13:48

Песков призвал уважать решение властей Татарстана переименовать должность президента в «раиса»

Пресс-секретарь президента не стал давать оценок решению Госсовета республики
Источник:kp.ru
Песков прокомментировал решение властей Татарстана переименовать должность президента в «раиса» ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Песков прокомментировал решение властей Татарстана переименовать должность президента в «раиса» ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

К решению Государственного совета Татарстана о переименовании должности президента республики в «раиса» нужно относиться с уважением, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«А зачем оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением», – заявил пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Государственный совет Татарстана предложил переименовать должность президента республики в пятницу. Согласно предложению депутатов, она будет именоваться «раис», то есть «глава».

Инициатива направлена на приведение Конституции республики в соответствие российскому законодательству, согласно которому главам регионов не разрешается именоваться «президентами». Напомним, раисами в арабских странах именуют президентов государств. В настоящее время Татарстан остается единственным регионом Российской Федерации, где сохранилась должность президента.