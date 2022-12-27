Песков призвал уважать решение властей Татарстана переименовать должность президента в «раиса»

Песков прокомментировал решение властей Татарстана переименовать должность президента в «раиса» ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

К решению Государственного совета Татарстана о переименовании должности президента республики в «раиса» нужно относиться с уважением, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«А зачем оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением», – заявил пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Государственный совет Татарстана предложил переименовать должность президента республики в пятницу. Согласно предложению депутатов, она будет именоваться «раис», то есть «глава».

Инициатива направлена на приведение Конституции республики в соответствие российскому законодательству, согласно которому главам регионов не разрешается именоваться «президентами». Напомним, раисами в арабских странах именуют президентов государств. В настоящее время Татарстан остается единственным регионом Российской Федерации, где сохранилась должность президента.