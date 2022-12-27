В Болгарии призывают вызвать посла Митрофанову из-за объявления Грозева в розыск в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Болгарии представители партии ГЕРБ, выигравшие состоявшиеся в октябре выборы в парламент, выступили с призывом к МИД страны. он требуют вызвать российского посла Элеонору Митрофанову в ведомство или даже объявить её в розыск из-за ситуации вокруг сотрудника Bellingcat* Христо Грозева, объявленного в розыск в России.

- Посол Митрофанова должна быть вызвана в МИД в связи с делом болгарского гражданина и журналиста Христо Грозева. Мы призываем болгарские власти решительно отреагировать на попытку запугивания Грозева! Болгария не должна молча пройти мимо этого дела, - заявляет лидер партии, бывший премьер Бойко Борисов в соцсетях.

Как писал сайт KP.RU, 26 декабря Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста издания Bellingcat * Христо Грозева. В карточке розыска на сайте ведомства уточняется, что он объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

* - СМИ, выполняющее функции иноагента в России