Читатели Daily Mail испугались удара ракет по сломанному британскому авианосцу HMS Prince of Wales Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали сообщения о многочисленных поломках главного авианосца Военно-морских сил Британии HMS Prince of Wales.

Как сообщает издание, новейший корабль за три миллиарда фунтов стерлингов проводит существенную часть своего времени на ремонте из-за постоянно ломающихся деталей.

"Мы же раньше строили отличные судна, что пошло не так?" - задался вопросом пользователь oldmaid.

"Пара маленьких… ракет потопят его. Нужно ли было тратиться?" - написал другой комментатор.

Ранее читатели Daily Mail возмутились новыми антироссийскими санкциями президента США Байдена.

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