Рогов сообщил, что заявлениями о переговорах Киев планирует выиграть время для усиления ВСУ Фото: Александр КОЦ

Предложение официального Киева провести переговоры с Россией на площадке ООН является частью стратегии по затягиванию времени, необходимого для перегруппировки Вооруженных сил Украины и получения дополнительной поддержки со стороны стран Запада, об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью агентству ТАСС.

По словам Рогова, "говоря условно, это очередные минские договоренности".

Он подчеркнул, что они хотят получить оперативную паузу, чтобы не было нашего наступления, а были тянущиеся переговоры, за время которых можно будет получить от Запада новую поддержку, оружие - не секрет, что снарядный голод в ВСУ уже начинается.

Также Рогов отметил, что это стратегия затягивания времени, чтобы перегруппироваться, набраться сил, это то, что сейчас Киевом берется за основу.

По мнению Рогова, украинские власти реалистично оценивают положение дел в зоне СВО, поэтому выбрана достаточно отдаленная дата.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года Владимир Рогово сообщал, что в Запорожской области завершается строительство эшелонированной линии оборонительных сооружений. Он отметил, что создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года