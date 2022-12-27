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НовостиПолитика27 декабря 2022 14:46

Песков объяснил смысл подаренных лидерам СНГ колец

Песков назвал подаренные лидерам стран СНГ перстни новогодними сувенирами
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков объяснил смысл подаренных лидерам СНГ колец

Песков объяснил смысл подаренных лидерам СНГ колец

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подаренные лидерам стран СНГ золотые кольца являются всего лишь новогодними сувенирами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нужно на перстнях акцентироваться – это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Представитель Кремля высказал мнение, что Владимир Путин не собирается носить подаренный ему перстень.

Ранее в Telegram-каналах перстни, подаренные лидерам стран СНГ, назвали «кольцами всевластия», отсылая к книгам из вселенной писателя Джона Толкина.

Как писал сайт KP.RU, в самом начале неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге участникам встречи подарили символические кольца с символом Содружества и поздравлением. Сразу сувенир надел только белорусский лидер Александр Лукашенко.

На каждом кольце нанесена символика СНГ, слово «Россия» и фраза: «С Новым годом 2023». Кроме того, на ободке выгравированы даты, в которые проходил неформальный саммит глав СНГ.Каждое кольцо сделано из белого и желтого золота. Так как кольца сувенирные, они делались без подгонки под конкретный палец: ободок разрезан, чтобы каждый мог подогнуть до своего размера.