Песков объяснил смысл подаренных лидерам СНГ колец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подаренные лидерам стран СНГ золотые кольца являются всего лишь новогодними сувенирами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нужно на перстнях акцентироваться – это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Представитель Кремля высказал мнение, что Владимир Путин не собирается носить подаренный ему перстень.

Ранее в Telegram-каналах перстни, подаренные лидерам стран СНГ, назвали «кольцами всевластия», отсылая к книгам из вселенной писателя Джона Толкина.

Как писал сайт KP.RU, в самом начале неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге участникам встречи подарили символические кольца с символом Содружества и поздравлением. Сразу сувенир надел только белорусский лидер Александр Лукашенко.

На каждом кольце нанесена символика СНГ, слово «Россия» и фраза: «С Новым годом 2023». Кроме того, на ободке выгравированы даты, в которые проходил неформальный саммит глав СНГ.Каждое кольцо сделано из белого и желтого золота. Так как кольца сувенирные, они делались без подгонки под конкретный палец: ободок разрезан, чтобы каждый мог подогнуть до своего размера.