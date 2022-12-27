В поселке Атяшево республики Мордовия открыли современную станцию водоочистки и многофункциональный центр

Накануне Нового года глава Мордовии Артём Здунов посетил Атяшевский район республики, где открыл обновленную станцию водоочистки и современный многофункциональный социокультурный центр «Наяда».

Отметим, что масштабная реконструкция системы водоснабжения поселка Атяшево была проведена в рамках федерального проекта «Чистая вода». Таким образом удалось полностью реконструировать станцию водоочистки и проложить 12,5 км нового трубопровода. Это существенно улучшило ситуацию с подачей воды населению, которая ранее не соответствовала нормативам по целому ряду показателей.

Глава республики осмотрел оборудование, оценил работу водоочистного цеха.

Подъем воды ведется на 4 скважинах. Здесь выполнена замена обсадных труб, насосного и электрического оборудования, установлены фильтрующие комплексы. На реконструкцию затрачено свыше 220 млн рублей.

В сутки станция очищает почти 1,5 тысячи кубических метров воды - этого достаточно, чтобы обеспечить не только местных жителей, но и вновь построенный бассейн, который находится в новом социокультурном центре «Наяда».

Кстати, «Наяда» тоже распахнул свои двери для посетителей накануне Нового года. В здании помимо бассейна оборудован тренажерный зал и пространство для проведения культурно-досуговых мероприятий для людей разных возрастов. В день спорткомплекс готов принять до 900 человек. В объект вложено более 246 млн рублей.

В этот день в новом бассейне прошли первые соревнования по плаванию.

«Сегодня знаменательный день для всего района - открыт такой прекрасный многофункциональный центр, - сообщил Артем Здунов. - Я внимательно все посмотрел, считаю, что есть все предпосылки, чтобы в поселке воспитывались новые чемпионы. Главное - здесь есть возможность и для проведения культурных мероприятий. Атяшевский район в этом году существенно продвинулся с точки зрения инфраструктуры. Пользуйтесь на здоровье, растите новых чемпионов!».

Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы России Юлия Оглоблина отметила, что, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна в текущем году, все федеральные проекты и программы, направленные на улучшение качества жизни людей, продолжают реализовываться.

«Для села главная программа - это «Комплексное развитие сельских территорий». Мордовия - в числе первых в стране по ее реализации - в Государственной Думе республику ставят в пример другим регионам. Важно, что Глава республики лично держит на контроле каждый из объектов, качество и сроки проведения работ», - резюмировала политик.