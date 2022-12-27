Брат Александра Пономаренко лишился работы и залез в долги ради его спасения от рака

Брат до последнего помогал близнецу Фото: СОЦСЕТИ

25 декабря в возрасте 55 лет умер известный российский юморист, звезда шоу "Кривое зеркало" Александр Пономаренко. Артист скончался от онкологии, у него был рак желудка.

Братья Пономаренко были брендом "Аншлага". Их яркие выступления помнят многие, однако полтора года назад близнецы пропали с экранов и перестали выступать перед публикой.

Как рассказала "КП-Петербург" супруга Александра Анна, он тяжело заболел. На протяжении длительного времени родные боролись за его жизнь, но спасти его так и не удалось - не удалось собрать деньги на лечение артиста.

Из-за болезни Александр не мог работать, а вместе с ним источника заработка лишился его брат-близнец Валерий.

- Да, у него (Валерия) не было выступлений, потому что их бренд – братья Пономаренко. Они не разделимы, как в жизни, так и на сцене. Поэтому когда Саша потерял возможность продолжать выступления, Валерий тоже вынуждено остался без работы. Надежда вернуться у них жила до последнего вздоха. Они планировались выступления, но потом приходилось все отменять. А после и вовсе перестали планироваться концерты, - рассказала Анна журналистам.

В результате брат, ради спасения Александра от болезни, залез в долги. Но даже его усилий не хватило.

- Да, последние долги нам помогла закрыть помощь людей. Суммы небольшие, но эти деньги в кредит давали возможность провести с Сашей то время, которое мы были вместе. ... Нам собрали деньги, да, но на серьезное лечение их не хватило. Люди присылали, кто сколько мог. Иногда там были просто рубли и копейки. Такое впечатление, что поклонники переводили все, что было на счету. Мы получили в районе 250 тысяч рублей. Но для того, чтобы начать лечение в Европе, нам нужен был депозит в 300 тысяч евро. Такую сумму мы не собрали, - вспоминает супруга юмориста.

В начале декабря сайт KP.RU писал, что Александр Пономаренко борется со страшным недугом. Врачи диагностировали пародисту рак желудка четвертой стадии. После 16 курсов химиотерапии актер "Кривого зеркала" сильно похудел, у него начали отказывать ноги, а все тело покрылось язвами.

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