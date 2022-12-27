Перед смертью Александр Пономаренко исхудал до 45 килограммов Фото: соцсети

Жена Александра Пономаренко - Анна рассказала о длительной болезни своего мужа и о последних днях жизни талантливого артиста.

Напомним, что братья Пономаренко были широко известны и долгое время выступали в юмористических передачах «Кривое зеркало» и «Аншлаг». Примерно полтора года назад стало известно, что у Александра Пономаренко выявлена последняя стадия рака желудка.

«О диагнозе мы узнали, когда Саше провели экстренную операцию из-за язвы. Медики взяли у него анализы, они и показали нерадостный диагноз», - сообщила сайту SPB.KP.RU. Анна.

Она отметила, что «были звоночки, на которые нужно было отреагировать», но лечение «Саша все время откладывал, ему не хватало времени из-за работы…».

Анна пояснила, что угасание пошло с конца лета. Он потерял около 30 килограммов веса.

Она уточнила, что у Александра «ведь изначальный вес был 77-78 килограммов, а потом стал около 45 килограммов».

Анна с болью вспоминает, что «резкий скачок» болезни, когда «муж уже лег и не смог встать, был последние две-три недели».

Как писал сайт KP.RU жизнь Александра Пономаренко оборвалась 24 декабря 2022 года. У талантливого артиста осталась семья: мама, жена, сын, дочь, внуки, брат.

26 декабря 2022 года Александр Пономаренко был похоронен на новом кладбище города Новочеркасска Ростовской области.