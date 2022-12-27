В Центробанке сомневаются в возврате заблокированных активов России за рубежом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перспективы возврата заблокированных за границей активов банков РФ очень низкие, хотя с юридической точки зрения они пока не конфискованы, отмечается в докладе Центробанка России.

"Перспективы возврата этих активов - очень низкие, несмотря на то, что с юридической точки зрения они на данный момент не конфискованы", - отмечается в сообщении регулятора.

Напомним, из-за санкций часть активов российских банковских организаций оказалась полностью заблокированной. Преимущественно, это коснулось требований к контрагентам из недружественных государств и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream.

Ранее сообщалось, что власти Франции заморозили российские активы на 1,2 миллиарда евро. Страна наложила санкции на банковские счета и недвижимость, связанные с РФ.

Также ранее власти Украины заявили об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 млрд долларов.

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