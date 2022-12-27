Экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ терпит поражение под Артемовском Фото: REUTERS

Украинская армия несет тяжелые потери и терпит поражение под Артемовском, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютьюб-канала Redacted.

«Они пытаются удержать место, которое называется Бахмут. Оно было построено как логистический хаб, соединяющий железные дороги и транспортные узлы. ВСУ терпят там поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях», — сообщил Макгрегор.

Он подчеркнул, что украинская армия, лишившаяся многих опытных бойцов, вынуждена бросать на позиции плохо подготовленных новобранцев, на обучение которых выделили не более двух-трех недель.

Офицер отметил, что «они забираются в эти траншеи и буквально ждут момента, когда будут уничтожены. …Это трагичная ситуация. Никто в здравом уме не сделал бы такого».

Как писал сайт KP.RU, Макгрегор сообщал, что конфликт в Украине обернулся против США и повлек за собой рост внешнего государственного долга Штатов свыше 30 триллионов долларов.

Кроме того, он отмечал, что ВСУ понесли колоссальные потери, поэтому отправляют на передовую 15-летних подростков. По его словам, украинская армия понесла ужасающие потери: 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли.

30 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в видеообращении, что потери Украины, согласно оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции превысили 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц. Позже эти данные были удалены из официального видео.

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