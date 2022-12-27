Сербы возвели новые баррикады из-за повышения боеготовности сил безопасности Косова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербы на севере Косова и Метохии возвели баррикады в Косовска-Митровице после сообщений о приведении в боеготовность сил безопасности непризнанного Косова. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщило сербское издание "Вечерне новости".

По информации газеты, сербы, которые проживают на севере Косова и Метохии, возвели сегодня утром баррикады в целях перекрытия подхода к Косовска-Митровице со стороны населенного пункта Дудин-Крш и возле Бошнячка-Махала. На мосту, после сообщения о приведении сил безопасности непризнанного Косова в полную боеготовность, пучастники протеста припарковали грузовик, чтобы полностью перекрыть дорогу к северной части Косовска-Митровицы.

Ранее сообщалось, что выстрелы звучат в городах на границе Сербии и Косово. В городах была слышна воздушная тревога.

Также ранее Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Сербский лидер планировал выступить с экстренным обращением к нации.