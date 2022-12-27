Politico: Зеленский проигнорировал требования Евросоюза, чтобы контролировать Конституционный суд

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Представители Евросоюза обратили внимание на опасный процесс во внутриполитической повестке Украины, из-за которого могут иметь место политические вмешательства в назначения судей Конституционного суда страны, сообщает издание Politico.

Как напомнили журналисты, 13 декабря текущего года украинский парламент проголосовал за закон о реформе Конституционного суда, который вызывает тревогу у Еврокомиссии.

"Венецианской комиссией рекомендовано изменить новый закон и ввести седьмого члена в группу, чтобы предоставить независимым экспертам право решающего голоса в процессе отбора. Она также рекомендовала сделать решения консультативной группы обязательными для исполнения, чтобы кандидаты с отрицательной оценкой не смогли стать судьями Конституционного суда. Но уже на следующий день Зеленский подписал законопроект", - уточнило издание.

Ранее пользователей Twitter шокировали слова Борреля о шансах Украины на вступление в Евросоюз. Главная цель Запада - разрушить Украину, написал один из пользователей.

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