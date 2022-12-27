В Кремле сообщат, когда Путин подпишет указ об ответных мерах на потолок цен ЕС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс - секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что когда Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, об этом будет сообщено.

"Кремль сообщит, когда президент РФ Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на введенный Западом потолок цен на российскую нефть", - сказал Дмитрий Песков.

Как писал сайт KP.RU, 9 декабря 2022 года в ходе выступления на пресс-конференции после в Бишкеке на саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин подтвердил, что ответные меры на потолок цен со стороны ЕС будут сформулированы в его указе. При этом он отметил, что ответные ограничения не отразятся на бюджете РФ.

Президент пояснил, что предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы продаем. Нам не это важно.

Путин подчеркнул, что ход Запада по внедрению потолка цен на нефть - "глупое предложение, не продуманное и не просчитанное. Дело не в нас. Это - вредное для энергетических рынков".

2 декабря 2022 года Совет ЕС подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель.

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