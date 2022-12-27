Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.

- Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года, - говорится в указе.

15 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на решение западных стран по "потолку цен" на российскую нефть будет опубликован в скором времени.

С 5 декабря 2022 года начал свое действие "потолок цен" на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз.

Однако российская сторона не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка", предупреждал вице-премьер РФ Александр Новак.

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