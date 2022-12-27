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НовостиЭкономика27 декабря 2022 16:08

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года
София ГОНЧАРОВА
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.

- Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года, - говорится в указе.

15 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на решение западных стран по "потолку цен" на российскую нефть будет опубликован в скором времени.

С 5 декабря 2022 года начал свое действие "потолок цен" на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз.

Однако российская сторона не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка", предупреждал вице-премьер РФ Александр Новак.

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