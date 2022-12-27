Орешкин считает, что текущее ослабление рубля не имеет объективного характера

Максим Орешкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Текущее ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезные предпосылки для ослабления отечественной нацвалюты отсутствует. такое мнение озвучил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК.

"То, что мы наблюдаем в настоящее время на рынке, то резкое движение (ослабления рубля - прим. ред.), оно, конечно, не носит какого-то объективного характера", - сказал он.

Как добавил Орешкин, серьезных предпосылок для ослабления российской нацвалюты сейчас нет.

Помощник президента также считает, что курс рубля с высокой долей вероятности вернется в диапазоны, "которые нам были более привычны в последнее время".

Ранее сайт KP.RU писал, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро в 2022-м году вызвано снижением цен на нефть. Такое мнение озвучил председателя Банка России Алексей Заботкин. Как объяснил замглавы Центробанка в интервью РБК, снижение цен на черное золото является “достаточно весомой причиной для того, чтобы курс несколько ослаб”. Он отметил, что курс рубля по-прежнему колеблется в том диапазоне, который наблюдался с конца мая текущего года.

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