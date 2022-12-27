В Минэнерго Украины призвали ввести санкции против атомной промышленности России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал ввести санкции против атомной промышленности России, а также отказаться от российского ядерного топлива, об этом говорится в сообщении на сайте украинского минэнерго.

"Герман Галущенко подчеркнул важнейшую роль солидарности стран – мировых лидеров в противостоянии российскому ядерному терроризму, в том числе, в готовности к введению санкций в отношении атомной промышленности России и отказа от российского ядерного топлива", - уточняется в сообщении украинского ведомства.

Ранее сайт KP.RU публиковал список всех санкций, которые ввели против России из-за признания ДНР и ЛНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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