Курс евро вырос до 76 рублей, а доллар поднялся выше 71 рубля 27 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Днем 27 декабря курс рубля усилил снижение. В результате это отразилось на значениях иностранной валюты. Так, евро превышал достигал отметки 76 рублей, а американский доллар закрепляется выше 70 рублей.

Что касается курса юаня, то он держался выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.41 мск растёт на 1,04 рубля, до 70,33 рубля, юаня - на 22 копейки, до 9,99 рубля, евро - на 1,34 рубля, до 74,89 рубля.

Накануне сайт KP.RU писал, что аналитик и финансист Михаил Васильев спрогнозировал рост курса американского доллара в 2023 году. Эксперт отметил, что в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы.

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