Центробанк предложил ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для российских заемщиков, финансовое положение которых - ниже среднего, что позволит им брать займы в банках, об этом сообщается в докладе регулятора.

Как уточняется в документе Банка России, новая категория кредитов рассчитана на заемщиков с повышенным риском, финансовое положение которых - ниже среднего, но при этом у них есть возможность регулярного обслуживания долга.

В результате часть заемщиков, которые ранее были вынуждены обращаться в микрофинансовые организации или к нелегальным кредиторам, смогут получить кредиты в банковских организациях и таким образом уменьшат свои расходы за счет более низких процентов.

Ранее сообщалось, что Банк России анонсировал возобновление работы механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которого бизнесмены из пострадавших от пандемии отраслей могут получить льготный кредит. Программа действовала в 2021 году и завершилась 30 декабря.