На участке от ДОМ.РФ рядом с Уфой построят крупный жилой комплекс

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ДОМ.РФ взял на себя градостроительную подготовку участка под строительство нового жилого комплекса «Ручьи» в селе Миловка Уфимского района Башкирии. Благодаря этому девелопер потратил меньше года на начальную стадию проекта: от заключения договора аренды участка до начала проектирования. Чаще всего этот этап инвестиционно-строительного цикла занимает до трех лет.

Сейчас застройщик — им выступает Уфимское городское агентство ипотечного кредитования — утвердил документацию по планировке территории. Землю ему передали в аренду по итогам аукциона «за долю», который организовал ДОМ.РФ: такой формат предусматривает выбор победителя не среди предложивших наибольшую цену, а среди предложивших больший объем помещений, которые после завершения строительства передают организатору. Аукцион прошел в ноябре прошлого года. В будущем ЖК ДОМ.РФ получит 18,12% помещений, хотя начинался аукцион с объема в 4%. Эти площади в будущем могут быть переданы региону под социальные нужды.

ЖК «Ручьи» возводят на участке в 76,8 га. Градостроительный потенциал территории составляет не менее 327,4 тысяч «квадратов» среднеэтажных многоквартирных жилых домов. Также рядом появится школа, два детских сада, культурно-досуговый центр, пешеходная и велосипедная зоны. На реализацию проекта отведено девять лет. Подчеркивается, что он соответствует Стандарту комплексного развития территории, который разработал ДОМ.РФ.

— Проект строительства жилого комплекса в Миловке — один из хороших примеров комплексного освоения территории, которое позволяет не только строить новые микрорайоны, но и оснащать их жителей всеми необходимыми объектами инфраструктуры, — сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Он также добавил, что специалисты Института развития принимают активное участие в проекте. Благодаря их компетенциям, девелопер значительно сокращает сроки выхода на площадку, а это в свою очередь срезает издержки на старте. Региону же помогает увеличить объемы ввода доступного жилья.

Гендиректор Уфимского городского агентства ипотечного кредитования Радик Калимуллин отмечает, что проект вписывается в концепцию строительства ЖК в Забелье — западной части Уфы, на берегу реки Белая. Отсюда до центра республиканской столицы — 20 минут.

— Благодаря тесному сотрудничеству со специалистами ДОМ.РФ, нам удалось оперативно решить ряд вопросов инженерного обеспечения и рационального освоения застраиваемого участка при подготовке проекта планировки территории. В дальнейшем также рассчитываем на эффективную совместную работу, в том числе, по финансированию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также участие Банка ДОМ.РФ в проектном финансировании жилья, — сообщил Калимуллин.