Цена нефти начала расти после указа Путина об ответных мерах на потолок цен Фото: REUTERS

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря этого года.

Рост стоимости черного золота произошел сразу же после подписания президентом России Владимиром Путиным указа об ответных мерах в топливно-энергетической сфере.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.

С 5 декабря начал свое действие "потолок цен" на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз. Однако российская сторона не намерена поставлять нефть в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка", предупреждал вице-премьер РФ Александр Новак.

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