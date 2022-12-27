Зеленский сообщил, что Италия рассматривает возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Италии Джорджа Мелони проинформировала его о проводимых в стране обсуждениях по вопросу передачи Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о ракетно-зенитных комплексах Patriot.

"Выразил благодарность Джордже Мелони за… всестороннюю поддержку Украины. Поблагодарил за выделение итальянскими властями дополнительных 10 миллионов евро в виде помощи. Джорджа Мелони сообщила, что вопрос предоставления средств ПВО для защиты украинского неба изучается…", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Италия выделит 10 млн евро на помощь населению Украины. Вице-премьер Таяни сообщил, что Италия направила Киеву более 50 тонн электрооборудования.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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