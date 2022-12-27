Мишустин поручил создать в России 16 военных учебных центров при федеральных вузах Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в России 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, военные учебные центры будут открыты при госуниверситетах в 13 регионах страны, в числе которых Астраханская, Кировская, Амурская, Ижевская, Новгородская, Орловская, Псковская и другие области.

В этот день Мишустин заявил, что правительство страны намерено провести проверки по расходованию средств на нужды спецоперации. В частности, речь идет про средства, которые были выделены на ремонт и производство оружия, военную и специальную технику, закупку горючего и прочее.

Напомним, еще в 2018 году Госдума приняла закон о замене военных кафедр на военные учебные центры в вузах России. По этому закону система перейдет на единый вид военной подготовки - военные учебные центры.

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