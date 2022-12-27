Цена газа в Европе упала ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 22 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Цена газа в Европе ближе к закрытию торгов сегодняшнего дня упала ниже $850 за 1 тысячу кубометров впервые с 22 февраля 2022 года, об этом говорят данные лондонской биржи ICE. Падение снижение цены с начала дня превысило 7%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $848 за 1 тысячу кубометров.

Котировки газа падают на фоне теплой погоды в Европе. Температура воздуха на текущей неделе в большинстве государств Евросоюза сохраняется выше климатических показателей. Это привело не только к уменьшению отбора газа из хранилищ, но также и росту объемов закачки в них до рекордных значений.

Ранее KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Отмечалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет. Также подчеркивалось, что Ближний Восток тоже нельзя упускать из поля зрения: Иран с Саудовской Аравией и США продолжают конфликтовать, о полном завершении войны в Сирии всерьез говорить пока не приходится.

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