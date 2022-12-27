Врач отметил снижение заболеваемости гриппом на 15% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заслуженный врач России Андрей Осипов подтвердил, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями идет на спад в стране. Сокращение за последнее время составило порядка 15%. Но не во всех возрастных группах.

- Повышенная заболеваемость еще сохраняется среди детей от 6 до 14 лет, - заявил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Январские праздники тоже должны улучшить ситуацию, так как будет минимизированы контакты.

Но не стоит забывать про меры предосторожности: носить маски и перчатки в закрытых помещениях и стараться не контактировать с больными.

- Я думаю, к концу января заболеваемость будет сохраняться, но не будет такой высокой, - заключил Осипов.

В Подмосковье за неделю снизился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ на 25,6%, наибольшее снижение показало снижение доли вирусов гриппа А – 54%, передает РИАМО.

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп обнаружили во всех регионах России. По ее словам, показатели заболеваемости за последнюю неделю снизились на 7%, но это может быть связано с тем, что россияне стали реже обращаться к врачам, сообщает Москва 24.