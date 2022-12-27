Судно MV Greenwich с первой партией российских удобрений для Африки вышло из порта Гкеберха Фото: REUTERS

Судно MV Greenwich с первой партией российских удобрений для Африки, следующее в Мозамбик, зашло в воскресенье в порт южноафриканского города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет).

- Судно прибыло утром 25 декабря для того, чтобы переждать шторм ... Согласно планам, MV Greenwich пробудет в Гкеберхе ближайшие семь дней, - сообщил ТАСС представитель портовой службы контроля за движением судов.

29 ноября сообщалось, что первое судно с российскими удобрениями направилось из Нидерландов в Африку. Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявлял, что первая партия с 20 тысячами тонн удобрений покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик.

А до этого президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые находятся в европейских портах.