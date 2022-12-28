В Госдуме предложили ограничить право на госслужбу для уехавших от мобилизации россиян

Депутат российской Госдумы готовит законодательную инициативу о запрете на госслужбу для сбежавших от мобилизации за границу граждан РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения в праве на госслужбу могут ввести в России для тех граждан страны, кто уехал за границу с целью скрыться от частичной мобилизации. Такое предложение внес депутат Госдумы Олег Голиков.

«Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны, игнорировать священный долг по защите Родины, нельзя никому», - написал Голиков в Telegram во вторник 27 декабря.

Депутат сообщил, что занимается подготовкой законодательной инициативы о введении ограничения для россиян, уехавших в период проведения частичной мобилизации из страны, на прохождение госслужбы и право избираться на выборные должности в органы власти РФ. Голиков уточнил, что ограничения предлагается ввести для тех уехавших россиян, кто согласно законодательству подпадал под призыв в рамках частичной мобилизации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями россиян, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации. По словам политика, покинувшие РФ граждане фактически бросили свою родину.

В то же время сенатор Клишас допустил возможность введения наказания для покинувших РФ из-за мобилизации россиян.

Глава Минцифры назвал преждевременными разговоры о запрете на удаленную работу для покинувших Россию «айтишников». Максут Шадаев подчеркнул, что подобное решение негативно скажется на развитии отечественных цифровых продуктов

При этом неформальный запрет на работу из-за рубежа и для чиновников, и для сотрудников госкомпаний уже действует. К примеру, в последний месяц многих работников госбанков, уехавших на фоне частичной мобилизации, уже поставили перед выбором: либо возвращаетесь, либо увольняетесь.