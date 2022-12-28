Кадыров: ВСУ восполняют свои большие потери необученными новобранцами

Кадыров рассказал, что командование ВСУ восполняет огромные потери неподготовленными новобранцами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинское командование не успевает как следует обучить новобранцев и восполняет огромные потери ВСУ неподготовленными бойцами. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Наш враг несёт большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», - написал Кадыров в своем Telegram во вторник 27 декабря.

Глава Чечни отметил, что в таких условиях потери ВСУ становятся еще больше, а количество желающих оказывать сопротивление российским войскам уменьшается.

Ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий рассказал, как ВСУ бросили солдат на позиции без еды, воды и оружия с приказом «обороняйтесь». Подробности здесь на KP.RU.

Также пленный солдат ВСУ пожаловался на плохую подготовку в Британии, заявив, что она оказалась слабее, чем на Украине.

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