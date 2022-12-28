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НовостиПолитика27 декабря 2022 22:13

Кадыров: ВСУ восполняют свои большие потери необученными новобранцами

Глава Чечни рассказал, что среди украинцев все меньше желающих оказывать сопротивление российским войскам
Мария ПАВЛОВА
Кадыров рассказал, что командование ВСУ восполняет огромные потери неподготовленными новобранцами.

Кадыров рассказал, что командование ВСУ восполняет огромные потери неподготовленными новобранцами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинское командование не успевает как следует обучить новобранцев и восполняет огромные потери ВСУ неподготовленными бойцами. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Наш враг несёт большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», - написал Кадыров в своем Telegram во вторник 27 декабря.

Глава Чечни отметил, что в таких условиях потери ВСУ становятся еще больше, а количество желающих оказывать сопротивление российским войскам уменьшается.

Ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий рассказал, как ВСУ бросили солдат на позиции без еды, воды и оружия с приказом «обороняйтесь». Подробности здесь на KP.RU.

Также пленный солдат ВСУ пожаловался на плохую подготовку в Британии, заявив, что она оказалась слабее, чем на Украине.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.